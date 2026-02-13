Gürcistan sofralarının sıcak klasiği: Lobio tarifi

“Lobio” Gürcüce’de fasulye anlamına geliyor. Ancak bu yemek, sıradan bir kuru fasulyeden çok daha fazlasını ifade ediyor. Ceviz, sarımsak, kişniş ve geleneksel baharat karışımlarıyla zenginleşen lobio, Gürcistan’da hem ev sofralarında hem de restoranlarda sıkça sunuluyor. Türkiye’de kuru fasulyeye benzetilse de aromatik yapısı ve ceviz dokunuşuyla belirgin biçimde ayrışıyor.
LOBIA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı kuru kırmızı fasulye
- 1 adet büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak
- Yarım su bardağı çekilmiş ceviz
- 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Bir avuç taze kişniş (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Fasulyeyi bir gece önceden suda bekletin.
- Ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın, suyunu süzün.
- Soğanı zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.
- Sarımsak ve ezilmiş kişniş tohumunu ekleyip kısa süre çevirin.
- Haşlanmış fasulyeyi ilave edin ve baharatları ekleyin.
- Çekilmiş cevizi katıp karıştırın, gerekirse bir miktar sıcak su ekleyin.
- Kısık ateşte 10–15 dakika birlikte pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış taze kişniş serpiştirerek servis edin.