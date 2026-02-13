Gürcistan sofralarının sıcak klasiği: Lobio tarifi

“Lobio” Gürcüce’de fasulye anlamına geliyor. Ancak bu yemek, sıradan bir kuru fasulyeden çok daha fazlasını ifade ediyor. Ceviz, sarımsak, kişniş ve geleneksel baharat karışımlarıyla zenginleşen lobio, Gürcistan’da hem ev sofralarında hem de restoranlarda sıkça sunuluyor. Türkiye’de kuru fasulyeye benzetilse de aromatik yapısı ve ceviz dokunuşuyla belirgin biçimde ayrışıyor.

LOBIA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kuru kırmızı fasulye

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (ezilmiş)

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Bir avuç taze kişniş (isteğe bağlı)

Yapılışı