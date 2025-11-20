Hafif besleyici ve lezzetli: Kabak çorbası tarifi

Mevsim sebzeleriyle hazırlanan çorbalar, sofraların vazgeçilmez başlangıçlarından biridir. Kabak çorbası ise hem hafif hem de besleyici içeriğiyle öne çıkar. Yoğurt ve sütle zenginleşen bu tarif, sindirimi kolaylaştırır ve özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir lezzet sunar. İşte adım adım nefis bir kabak çorbası tarifi…

KABAK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 orta boy kabak

1 orta boy havuç

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağ

2 kaşık un

1 su bardağı süt

4-5 su bardağı su

Tuz ve karabiber (Yeterince)

1 tutam dereotu

Yapılış