Hafif besleyici ve lezzetli: Kabak çorbası tarifi

Mevsim sebzeleriyle hazırlanan çorbalar, sofraların vazgeçilmez başlangıçlarından biridir. Kabak çorbası ise hem hafif hem de besleyici içeriğiyle öne çıkar. Yoğurt ve sütle zenginleşen bu tarif, sindirimi kolaylaştırır ve özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir lezzet sunar. İşte adım adım nefis bir kabak çorbası tarifi…
KABAK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 2 orta boy kabak
- 1 orta boy havuç
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 2 kaşık un
- 1 su bardağı süt
- 4-5 su bardağı su
- Tuz ve karabiber (Yeterince)
- 1 tutam dereotu
Yapılış
- Öncelikle havuç, kabak ve sarımsağı rendeleyelim.
- Uygun bir tavaya alarak 1 kaşık sıvı yağda havuç, kabak ve sarımsak karışımını soteleyelim.
- Ayrı bi tencerede ise 1 kaşık tereyağını erittikten sonra unu ekleyip hafif rengi dönene kadar kavuralım.
- Sonra 1 su bardağı sütü ilave edip çırpıcı ile sürekli karıştıralım.
- Ardından 4-5 su bardağı sıcak suyu yavaş yavas ilave edip çırpıcı ile karıştıralım.
- Sonra sotelemiş olduuümuz kabak ve havucu da ekleyip karıştıralım.
- En son tuz ve karabiberini istediğiniz miktarda ekleyip kısık ateşte yaklaşık olarak 6-7 dk pişirelim.
- Çorbamız piştikten sonra ocağın altını kapatıp bir tutam dereotunu ekleyip karıştıralım. Afiyet olsun.