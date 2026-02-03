Hafif, pratik ve çok sağlıklı: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Zeytinyağlılar, Türk mutfağının en güvenilir ve zamansız tarifleri arasında yer alıyor. Taze fasulye ise bu listenin başında geliyor. Doğru pişirildiğinde ne ağır ne de yavan olan bu yemek, özellikle ev yemeği özlemi çekenler için sade ama güçlü bir alternatif sunuyor.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze fasulye

1 adet kuru soğan

2 adet domates (veya 1 su bardağı rendelenmiş domates)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

1 çay bardağı sıcak su

Yapılışı