Hafif, pratik ve çok sağlıklı: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

3.02.2026 21:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Yaz-kış sofraların vazgeçilmezi zeytinyağlı taze fasulye, sade malzemelerle hazırlanan gerçek bir ev yemeği klasiği. Hafif yapısı ve dengeli lezzetiyle hem ana yemek hem de tamamlayıcı olarak tercih ediliyor.

Zeytinyağlılar, Türk mutfağının en güvenilir ve zamansız tarifleri arasında yer alıyor. Taze fasulye ise bu listenin başında geliyor. Doğru pişirildiğinde ne ağır ne de yavan olan bu yemek, özellikle ev yemeği özlemi çekenler için sade ama güçlü bir alternatif sunuyor.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram taze fasulye
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet domates (veya 1 su bardağı rendelenmiş domates)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Tuz
  • 1 çay bardağı sıcak su

Yapılışı

  1. Taze fasulyeler ayıklanır, yıkanır ve ortadan ikiye kırılır.
  2. Soğan yemeklik doğranır, tencereye zeytinyağıyla birlikte alınır.
  3. Soğanlar pembeleşince domatesler eklenir ve birkaç dakika pişirilir.
  4. Fasulyeler tencereye eklenir, karıştırılır.
  5. Tuz ve toz şeker ilave edilir.
  6. Sıcak su eklenir, tencerenin kapağı kapatılır.
  7. Kısık ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirilir.
  8. Ocaktan alındıktan sonra dinlendirilir ve oda sıcaklığında servis edilir.
