Hafif, pratik ve çok sağlıklı: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Zeytinyağlılar, Türk mutfağının en güvenilir ve zamansız tarifleri arasında yer alıyor. Taze fasulye ise bu listenin başında geliyor. Doğru pişirildiğinde ne ağır ne de yavan olan bu yemek, özellikle ev yemeği özlemi çekenler için sade ama güçlü bir alternatif sunuyor.
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram taze fasulye
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet domates (veya 1 su bardağı rendelenmiş domates)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Tuz
- 1 çay bardağı sıcak su
Yapılışı
- Taze fasulyeler ayıklanır, yıkanır ve ortadan ikiye kırılır.
- Soğan yemeklik doğranır, tencereye zeytinyağıyla birlikte alınır.
- Soğanlar pembeleşince domatesler eklenir ve birkaç dakika pişirilir.
- Fasulyeler tencereye eklenir, karıştırılır.
- Tuz ve toz şeker ilave edilir.
- Sıcak su eklenir, tencerenin kapağı kapatılır.
- Kısık ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirilir.
- Ocaktan alındıktan sonra dinlendirilir ve oda sıcaklığında servis edilir.