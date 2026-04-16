Hafif ve besleyici: Diyet dostu mercimek salatası tarifi

Besleyici değeri yüksek olan mercimek, salata olarak hazırlandığında hem hafif hem de doyurucu bir öğün haline gelir. Özellikle diyet yapanlar ve sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal olan mercimek salatası, kısa sürede hazırlanarak sofralara renk katar.

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kırmızı soğan

1/2 demet maydanoz

3-4 adet kornişon turşu

1 adet limon suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞ

Mercimekleri yıkayıp haşlayın ve süzün.

Kırmızı soğanı ince ince doğrayın.

Maydanozu ve turşuları küçük parçalar halinde kesin.

Tüm malzemeleri geniş bir kapta karıştırın.

Üzerine limon suyu, zeytinyağı ve baharatları ekleyin.

Karıştırıp servis edin.