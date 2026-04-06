Hafif ve ferah bir lezzet: Levrek marin nasıl yapılır?

Deniz ürünleri sevenler için levrek marin, hem pratik hem de şık bir alternatiftir. Pişirmeden hazırlanan bu tarif, levreğin doğal lezzetini korurken limon ve zeytinyağı ile zenginleşir. Özellikle yaz sofralarında hafif bir başlangıç olarak tercih edilir.

MALZEMELER

2 adet taze levrek fileto

1 adet limonun suyu

1 adet portakalın suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

Yarım demet dereotu (ince doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞ

Levrek filetolarını ince dilimler halinde kesin ve geniş bir kaba alın.

Üzerine limon ve portakal suyunu ekleyin.

Zeytinyağını, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın.

İnce doğranmış kırmızı soğan ve dereotunu ekleyin.

Karışımı streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2 saat marine edin.

Servis öncesi üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek soğuk olarak sunun.

PÜF NOKTALARI

Levreğin çok taze olması, tarifin lezzeti açısından büyük önem taşır.

Marine süresi arttıkça balığın aroması daha belirgin hale gelir.

İnce dilimlemek, sosun balığa daha iyi işlemesini sağlar.