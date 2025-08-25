Hafif ve lezzetli alternatif: Diyet kabak tost tarifi

Ekmek yerine kabak kullanarak hazırlanan diyet tost, düşük kalorisi ve besleyici içeriğiyle sağlıklı beslenmek isteyenler için harika bir seçenek. Hem kahvaltıda hem de atıştırmalık olarak tüketilebilir.

MALZEMELER

2 adet orta boy kabak

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (light tercih edilebilir)

1 yemek kaşığı yulaf unu (veya tam buğday unu)

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı baharatlar (pul biber, kekik, nane)

YAPILIŞI

Kabakları rendeleyin ve suyunu iyice sıkın.

Rendelenmiş kabağı, yumurta, peynir, yulaf unu ve baharatlarla karıştırın.

Karışımdan tost ekmeği büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Çıkan kabak tabanlarını soğumadan tost makinesine alın, arasına dilediğiniz malzemeleri (domates, peynir, hindi füme vb.) koyup tost gibi kapatın.

3-4 dakika bastırarak pişirin.