Hafif ve lezzetli bir atıştırmalık: Havuçlu tarçınlı kek tarifi

Klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız, havuçlu tarçınlı kek tam size göre! Havuç, tatlılığını ve nemini keke katarken, tarçın ise ona baharatlı bir dokunuş katıyor. Üstelik bu kek hem kolayca yapılabilir hem de sağlıklı atıştırmalık olarak da tercih edilebilir. Tarçının faydaları ve havuçların vitamin deposu olduğu bu keki, çay saatlerinizin vazgeçilmezi yapabilirsiniz. Peki, hafif ve lezzetli bir atıştırmalık olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes havuçlu tarçınlı kek tarifi...

HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy havuç (rendeleyin)

2 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı süt

Bir tutam tuz

Üzeri için (isteğe bağlı):

Pudra şekeri

Ceviz içi veya fındık (süsleme için)

HAVUÇLU TARÇINLI KEK YAPILIŞI

Fırını 180°C'ye ısıtın ve kek kalıbınızı yağlayıp unlayın.

Derin bir kaba yumurtaları, toz şekeri, ve sıvı yağı alıp mikserle çırpın.

Karışımın köpürüp hafifçe renginin açıldığından emin olun.

Rendelenmiş havuçları ekleyin ve karıştırın.

Un, kabartma tozu, tarçın ve tuzu ayrı bir kapta karıştırıp sıvı karışıma ekleyin.

Son olarak, sütü de ilave ederek karışımı iyice çırpın.

Hamuru hazırladığınız kalıba dökün ve 40-45 dakika kadar pişirin.

Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip, ceviz içi veya fındık ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!