Hafifliğiyle mest eden enfes İtalyan lezzeti: MasterChef panna cotta tarifi

İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan panna cotta, hem şık sunumuyla hem de hafif tadıyla dünya genelinde popülerliğini koruyor. Yapımı oldukça pratik olan bu tatlı, süt, krema ve jelatinin yumuşak bir uyumuyla ortaya çıkıyor. Peki, hafifliğiyle mest eden bu İtalyan lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef panna cotta tarifi...

panna cotta tarifi

Malzemeler

Panna cotta için:

2 su bardağı krema

1 su bardağı süt

1 paket vanilin veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı toz jelatin (veya 3 yaprak jelatin)

3 yemek kaşığı su (jelatini açmak için)

Meyveli sos için (isteğe bağlı):

1 su bardağı frambuaz veya çilek

2 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

PANNA COTTA YAPILIŞI

Küçük bir kasede jelatini soğuk suyla karıştırın ve 5 dakika kadar yumuşaması için bekletin.

Orta boy bir tencerede krema, süt, şeker ve vanilyayı ekleyerek orta ateşte ısıtın.

Kaynamasına izin vermeden karışımı ısıtıp şekerin erimesini sağlayın.

Ocaktan aldığınız sıcak karışıma yumuşayan jelatini ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırın.

Hazırladığınız karışımı servis kaplarına veya silikon kalıplara aktarın.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabında en az 4 saat, ideal olarak 1 gece dinlendirin.

Frambuaz, şeker ve limon suyunu küçük bir tencerede 5–6 dakika pişirin.

Sos kıvamına gelince ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Dolapta kıvamını alan panna cottaları kalıbından çıkarın veya doğrudan kaselerde servis edin.

Üzerine meyveli sos gezdirin.

Afiyet olsun!