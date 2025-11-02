Hafifliğiyle mest eden enfes lezzet: Süt helvası tarifi

Süt helvası, özellikle Bursa mutfağıyla özdeşleşen, muhallebi kıvamında ama üzeri kızarmış nefis bir tatlıdır. Hafifliğiyle hem misafir sofralarına hem de akşam yemeklerinden sonra tatlı niyetine çok yakışır. Peki, hafifliğiyle mest eden bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz süt helvası tarifi...

SÜT HELVASI TARİFİ

Malzemeler

Helva için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

125 gram tereyağı

1 paket vanilin

Üzeri için:

Toz tarçın (isteğe bağlı)

SÜT HELVASI YAPILIŞI

Orta boy bir tencerede tereyağını eritin.

Eriyen tereyağının üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun.

Kavrulan unun üzerine sütü azar azar ilave edin.

Topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Karışım pürüzsüz bir kıvam aldığında toz şekeri ve vanilini ekleyin.

Muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte karıştırarak pişirin.

Hazırladığınız karışımı fırına dayanıklı kaselere dökün.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında üst kısmı altın rengi olana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) pişirin.

Fırından çıkan süt helvasını oda sıcaklığına geldikten sonra servis edin.

Üzerine arzuya göre tarçın serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!