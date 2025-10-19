Hardallı patates salatası tarifi: Klasik lezzete gurme dokunuş!

Hafif ekşi, hafif keskin tadıyla özellikle yaz sofralarında ve davetlerde sıkça tercih edilen tam kıvamında hardallı patates salatası tarifi…

MALZEMELER

5 adet orta boy patates

3 dal taze soğan (ince doğranmış)

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı elma sirkesi veya limon suyu

1 tatlı kaşığı hardal (dijon veya klasik)

1 tatlı kaşığı yoğurt veya mayonez (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

İsteğe göre: 1 diş ezilmiş sarımsak, kapari veya haşlanmış yumurta

YAPILIŞI

Patatesleri kabuklarıyla birlikte yumuşayana kadar haşlayın.

Ilındıktan sonra kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Küçük bir kasede zeytinyağı, hardal, sirke (veya limon suyu), yoğurt veya mayonez, tuz ve karabiberi çırpın.

Sosun homojen bir kıvam almasına dikkat edin.

Patatesleri derin bir kaba alın. Üzerine taze soğan, maydanoz ve hazırladığınız sosu ekleyin.

Patatesleri ezmeden, dikkatlice karıştırın.

Salatayı 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis edin. Soğuk olarak da tüketebilirsiniz.