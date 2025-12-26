İşte sofralarda klasik köftenin fırınla buluşmuş, patates püresiyle taçlanmış hali olarak bilinen Hasanpaşa Köfte tarifi. Hem doyurucu hem de sunumuyla dikkat çeken bu yemek, özellikle kalabalık aile sofraları için ideal.

MALZEMELER

Köftesi için:

500 g orta yağlı kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 adet yumurta

1 çay bardağı galeta unu (veya bayat ekmek içi)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Patates püresi için:

3 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı tereyağı

½ çay bardağı süt

Tuz

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Tüm köfte malzemelerini geniş bir kapta iyice yoğurun. Harcı 10 dakika kadar dinlendirin.

Cevizden biraz büyük parçalar alıp yuvarlak köfteler yapın. Ortalarını başparmağınızla çukurlaştırarak çanak şekli verin.

Tavada çok az yağ ile köfteleri her iki yüzü hafifçe kızartın. (Tam pişmesine gerek yok.)

Patatesleri haşlayın, sıcak haldeyken ezin. Tereyağı, süt ve tuzu ekleyip pürüzsüz bir püre elde edin.

Köfteleri fırın kabına dizin. Ortadaki çukurlara patates püresini sıkma torbası ya da kaşık yardımıyla doldurun.

Salça, zeytinyağı ve sıcak suyu karıştırıp köftelerin etrafına gezdirin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.