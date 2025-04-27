Hem ekonomik hem pratik: 3 malzemeli baton pasta tarifi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 20:47

Güncelleme: 27.04.2025 - 20:47

Tatlı yapma vakti sıkıştığında, pratik ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, işte tam size göre bir tarif 3 malzemeli baton pasta! Hem çok kolay hem de inanılmaz lezzetli olan bu tatlı, sadece 10 dakikada sofranızda.

MALZEMELER

1 paket petibör bisküvi

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Krem Şantiyi Hazırlayın:

Bir kaba krem şantiyi koyun ve üzerine 1 su bardağı soğuk sütü ekleyin. Mikserle çırpın ve krem şantinizin kıvam almasını bekleyin. Kıvamı yoğun bir şekilde çırptığınızda, pastanızın dokusu mükemmel olacaktır.

Bisküvileri Dizeceğiz:

Bir fırın kabını veya tepsiyi alın. Petibör bisküvilerini kısa bir süre sütün içinde ıslatarak hızlıca sırasıyla tepsiye dizin.

Kremayı Ekleyin:

Krem şantiyi bisküvilerin üzerine bolca dökün ve her katı iyice kaplayacak şekilde yayıp düzeltin.

Katları Tamamlayın:

Birinci katı krem şantiyle kapladıktan sonra tekrar bisküvileri dizin, üzerine tekrar krem şanti sürün ve bu işlemi 2-3 kat yaparak devam edin.

Soğutun:

Son olarak, pastayı buzdolabında en az 30 dakika soğumaya bırakın. Şayet vakit sıkıştıysa, 10 dakika da derin dondurucuda tutabilirsiniz.

Servis Edin:

Buzdolabından çıkan pastayı dilimleyerek hemen servise hazır hale getirin. Dilerseniz üzerine kakao serpebilir veya rendelenmiş çikolata ile süsleyebilirsiniz.