Hem ekonomik hem pratik: 3 malzemeli baton pasta tarifi
Sadece 3 malzeme ve 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlı tarifi baton pasta... Hem hızlı hem de lezzetli bu tatlı, çay saatlerinizin yıldızı olacak.
Tatlı yapma vakti sıkıştığında, pratik ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, işte tam size göre bir tarif 3 malzemeli baton pasta! Hem çok kolay hem de inanılmaz lezzetli olan bu tatlı, sadece 10 dakikada sofranızda.
MALZEMELER
- 1 paket petibör bisküvi
- 1 paket krem şanti
- 1 su bardağı süt
YAPILIŞI
Krem Şantiyi Hazırlayın:
Bir kaba krem şantiyi koyun ve üzerine 1 su bardağı soğuk sütü ekleyin. Mikserle çırpın ve krem şantinizin kıvam almasını bekleyin. Kıvamı yoğun bir şekilde çırptığınızda, pastanızın dokusu mükemmel olacaktır.
Bisküvileri Dizeceğiz:
Bir fırın kabını veya tepsiyi alın. Petibör bisküvilerini kısa bir süre sütün içinde ıslatarak hızlıca sırasıyla tepsiye dizin.
Kremayı Ekleyin:
Krem şantiyi bisküvilerin üzerine bolca dökün ve her katı iyice kaplayacak şekilde yayıp düzeltin.
Katları Tamamlayın:
Birinci katı krem şantiyle kapladıktan sonra tekrar bisküvileri dizin, üzerine tekrar krem şanti sürün ve bu işlemi 2-3 kat yaparak devam edin.
Soğutun:
Son olarak, pastayı buzdolabında en az 30 dakika soğumaya bırakın. Şayet vakit sıkıştıysa, 10 dakika da derin dondurucuda tutabilirsiniz.
Servis Edin:
Buzdolabından çıkan pastayı dilimleyerek hemen servise hazır hale getirin. Dilerseniz üzerine kakao serpebilir veya rendelenmiş çikolata ile süsleyebilirsiniz.
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