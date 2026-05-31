Hem görsel şölen hem çok pratik: Fırında tavuklu sebze dizmesi tarifi...

"Akşama ne pişirsem?" derdine en renkli ve en lezzetli çözüm! Evdeki sebzeleri fırın tepsisine inci gibi dizip, aralarına özel sosuyla marine edilmiş tavukları yerleştirerek hazırlayacağınız "Fırında Tavuklu Sebze Dizmesi", fırın yemeklerinin tartışmasız en pratiği. Nar gibi kızaran üstü ve muazzam sosuyla tepsiyi sıyırttıracak bir lezzet!

MALZEMELER

Dizme İçin:

500 gram kemiksiz tavuk but veya göğüs (Kuşbaşından biraz daha büyük dilimlenmiş)

2 adet patates

2 adet patlıcan

2 adet kabak

2 adet domates ve 3-4 adet yeşil sivri biber (Üzeri için)

Sihirli Sos İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası

3 diş ezilmiş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

1'er tatlı kaşığı kekik, kırmızı toz biber, tuz

1 çay kaşığı karabiber ve kimyon

ADIM ADIM FIRIN ŞÖLENİ

Patlıcanları alacalı soyun. Patates, patlıcan ve kabakları ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde (yaklaşık 1 cm kalınlığında) yuvarlak halkalar halinde dilimleyin.

Geniş bir kasede zeytinyağı, domates ve biber salçası, ezilmiş sarımsak ve tüm baharatları çırpıcıyla karıştırın. Üzerine sıcak suyu ekleyip pürüzsüz bir sos elde edin.

Dilimlenmiş tavukları hazırladığınız sosun içine alın ve her yerlerinin sosa bulanmasını sağlayın. Tavukları sostan çıkarıp ayrı bir tabağa alın (kalan sosu yemeğin üzerine dökeceğiz).

Orta boy yuvarlak veya dikdörtgen bir fırın tepsisine sırasıyla; bir dilim patates, bir dilim patlıcan, bir dilim kabak ve bir parça soslu tavuk gelecek şekilde dairesel (veya sıralı) olarak malzemeleri hafif yatık şekilde dizin. Tepsi dolana kadar bu işleme devam edin.

Malzemelerin üzerine dilimlenmiş domatesleri ve yeşil biberleri yerleştirin. Tavukları çıkardığınız o bol sarımsaklı, baharatlı sulu sosun tamamını tepsideki sebzelerin üzerinde gezdirin.

Sebzelerin kurumaması için tepsinin üzerini önce ıslatılıp sıkılmış yağlı kağıtla, ardından alüminyum folyoyla (hava almayacak şekilde) kapatın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 35-40 dakika pişirin.

Sürenin sonunda üzerindeki kağıtları alın ve yemeğin üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 15 dakika daha) fırında tutun. Sıcak sıcak servis yapın.