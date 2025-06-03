Hem hafif hem gösterişli: Pratik çilekli milföy tatlısı tarifi

Özel günlerin yıldızı olmaya aday, yapımı ise şaşırtıcı derecede kolay! Çilekli milföy tatlısı, hem görüntüsüyle hem lezzetiyle fark yaratmak isteyenler için harika bir seçenek. Dakikalar içinde hazırlanabilen bu tatlıyla, pastane şıklığını evinize taşıyabilirsiniz.

Malzemeler

1 paket milföy hamuru (yaklaşık 10 yaprak)

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

200 gram çilek

Pudra şekeri (üzeri için)

Hazırlanışı

Milföyleri hazırlayın:

Oda sıcaklığında çözdürdüğünüz milföy hamurlarını ikiye bölün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana dek (yaklaşık 12-15 dakika) pişirin. Soğumaya bırakın.

Kremayı pişirin:

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını bir tencerede sürekli karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.

Çilekleri hazırlayın:

Çilekleri yıkayıp, saplarını ayırın ve ortadan ikiye kesin.

Tatlıyı birleştirin:

Milföylerin arasına bolca krema sürün, üzerine çilek dilimlerini yerleştirin. İsteğe bağlı olarak ikinci bir milföy katı daha koyabilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.