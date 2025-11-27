Hem pratik hem doyurucu: Tavuklu arpa şehriye pilavı tarifi

Son yıllarda pratik ve maliyeti düşük tariflere olan ilgi artarken, tavuklu arpa şehriye pilavı da yeniden gündeme yerleşti. Hem çorba hem pilav havası sunan bu yemek, yapım kolaylığı sayesinde yoğun günlerde kurtarıcı bir seçenek oluyor. Tavuk suyunun verdiği derin lezzet, şehriyenin doyuruculuğu ile birleşince ortaya sade ama oldukça tatmin edici bir yemek çıkıyor.

TAVUKLU ARPA ŞEHRİYE PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı arpa şehriye

1 adet tavuk göğsü veya 2 but

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük soğan (ince doğranmış)

2 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

İnce kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI