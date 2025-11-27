Hem pratik hem doyurucu: Tavuklu arpa şehriye pilavı tarifi

Son yıllarda pratik ve maliyeti düşük tariflere olan ilgi artarken, tavuklu arpa şehriye pilavı da yeniden gündeme yerleşti. Hem çorba hem pilav havası sunan bu yemek, yapım kolaylığı sayesinde yoğun günlerde kurtarıcı bir seçenek oluyor. Tavuk suyunun verdiği derin lezzet, şehriyenin doyuruculuğu ile birleşince ortaya sade ama oldukça tatmin edici bir yemek çıkıyor.
TAVUKLU ARPA ŞEHRİYE PİLAVI TARİFİ
MALZEMELER
- 1 su bardağı arpa şehriye
- 1 adet tavuk göğsü veya 2 but
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 küçük soğan (ince doğranmış)
- 2 su bardağı tavuk suyu
- 1 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber
- İnce kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI
- Tavuğu haşlayın, didikleyin ve kenara alın; suyunu pilavda kullanmak üzere saklayın.
- Tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtıp doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.
- Arpa şehriyeyi ekleyip 3–4 dakika rengi dönene kadar kavurun.
- Üzerine tavuk suyu ve sıcak suyu ekleyip tuz-karabiberle tatlandırın.
- Didiklenmiş tavuk etlerini tencereye ilave edin.
- Kısık ateşte şehriyeler suyunu çekene kadar pişirin.
- Ocağı kapatıp 10 dakika demlenmeye bırakın.
- Servis ederken üzerine isteğe bağlı maydanoz serpin.