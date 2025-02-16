Hem pratik hem lezzetli: Patlıcanlı kalem börek tarifi

Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:15

Güncelleme: 16.02.2025 - 16:15

Patlıcanlı kalem börek, çıtır yufka içinde lezzetli patlıcan ve peynir karışımının mükemmel uyumunu sunuyor. Hem pratik hem de doyurucu olan bu tarifi, özellikle misafirlerinize ikram etmek için tercih edebilirsiniz. İşte adım adım patlıcanlı kalem börek tarifi:

Malzemeler

3 adet yufka

2 adet patlıcan

1 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber (isteğe bağlı)

1 adet yumurta (üzeri için)

Hazırlık

Patlıcanları Hazırlayın: Patlıcanları yıkayıp, alacalı bir şekilde soyun. Ardından küp küp doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtıp, patlıcanları soteleyin. Yumuşayınca tuz ve karabiber ekleyin. Soteleme işlemi tamamlandığında, patlıcanları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yufkayı Hazırlayın: Yufkaları düz bir zemine serin ve her birini dört eşit üçgen parçaya bölün.

İç Harcı Hazırlayın: Soğuyan patlıcanları bir kaba alın ve üzerine peyniri ekleyin. Karıştırarak iyice harmanlayın.

Börekleri Sarın: Her bir yufka üçgeninin geniş kısmına patlıcanlı karışımdan koyun. Üzerine az miktarda zeytinyağı ve tereyağı karışımını gezdirin. Yufkayı rulo şeklinde sarın ve uca geldiğinizde ruloyu “kalem” şeklinde kıvırın.

Pişirme: Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri altın rengi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Servis: Fırından çıkan patlıcanlı kalem böreklerinizi sıcak olarak servis edin. Yanında yoğurt veya ayranla mükemmel bir ikili oluşturur.