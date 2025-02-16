Pastane usulü susamlı top tarifi
Pastane vitrinlerinde gördüğünüz, kıyır kıyır dokusu ve bol susam kaplamasıyla iştah kabartan susamlı topları evde yapmaya ne dersiniz? Çay saatlerinize eşlik edecek, misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu tarif hem pratik hem de oldukça lezzetli. İşte pastane usulü susamlı top yapımının tüm detayları
Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak pastane usulü susamlı toplar, kıyır kıyır dokusu ve nefis aromasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Üstelik yapımı da oldukça pratik!
Malzemeler
- 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta (akı üzeri için ayrılacak)
- 2 yemek kaşığı sirke
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 2,5 - 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
- 1 çay bardağı susam (kavrulmuş)
Hazırlanışı
Yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yumurta sarısı, sirke, tuz ve şekeri ekleyin, iyice karıştırın.
Kabartma tozu ve azar azar unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Önce ayırdığınız yumurta akına, ardından bolca susama bulayın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Püf Noktaları
Hamurun kıvamını tutturmak için unu yavaş yavaş ekleyin.
Sirke, kurabiyelerin kıyır kıyır olmasını sağlar, ihmal etmeyin!
Susamları önceden hafifçe kavurarak daha yoğun bir lezzet elde edebilirsiniz.
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