Hem sağlıklı hem lezzetli: Beslenme çantası için 10 pratik tarif

Günlük yoğun tempoda sağlıklı beslenmek, özellikle okul ve iş çantaları için pratik çözümler bulmayı gerektirir. Evden çıkmadan hazırlayabileceğiniz basit ve besleyici tariflerle hem enerji depolayın hem de lezzetten ödün vermeyin. İşte, beslenme çantasına koyabileceğiniz, hem çocuklar hem yetişkinler için ideal pratik tarifler...

1. Mini Sandvi çler

Malzemeler: Tam buğday ekmeği, hindi füme, marul, domates dilimleri, light krem peynir.

Hazırlık: Ekmeği küçük kareler halinde kesin, iç malzemeleri ekleyin ve streç film ile sarın.

2. Sebzeli Muffin

Malzemeler: Yumurta, rendelenmiş havuç, kabak, beyaz peynir, un.

Hazırlık: Tüm malzemeleri karıştırın, muffin kalıplarına dökün ve 180°C’de 20 dakika pişirin.

3. Enerji Topları

Malzemeler: Yulaf, fıstık ezmesi, bal, kuru meyve ve hindistancevizi.

Hazırlık: Tüm malzemeleri yoğurun, küçük toplar yapın ve buzdolabında saklayın.

4. Meyveli Yoğurt Kavanozları

Malzemeler: Yoğurt, mevsim meyveleri, granola.

Hazırlık: Küçük kavanozlara kat kat yoğurt, meyve ve granola ekleyin.

5. Ev Yapımı Sebzeli Cips

Malzemeler: Havuç, kabak, pancar, zeytinyağı, tuz.

Hazırlık: Sebzeleri ince dilimleyin, fırınlayın ve gevrek olana kadar pişirin.

6. Tam Buğdaylı Wrap

Malzemeler: Tam buğday lavaş, ton balığı, marul, domates, az tuzlu yoğurt.

Hazırlık: Lavaşa malzemeleri yerleştirin, sıkıca sarın ve dilimleyerek çantaya koyun.

7. F ırınlanmış Poğa ça

Malzemeler: Yumurta, peynir, tam buğday unu, kabartma tozu.

Hazırlık: Malzemeleri karıştırın, küçük poğaçalar hazırlayın ve fırında pişirin.

8. Sebzeli Omlet Muffin

Malzemeler: Yumurta, biber, domates, mantar, tuz.

Hazırlık: Malzemeleri karıştırın, muffin kalıplarına dökün ve fırında pişirin.

9. Meyve Dilimleri ve Fıstık Ezmesi

Malzemeler: Elma, muz, armut dilimleri, fıstık ezmesi.

Hazırlık: Meyveleri dilimleyin ve yanında fıstık ezmesi paketi ile servis edin.

10. Mini Pizza Topları

Malzemeler: Tam buğday unu, domates sosu, rendelenmiş peynir, sebzeler.

Hazırlık: Hamurdan küçük toplar yapın, üzerine malzemeleri ekleyin ve fırınlayın.