Her mevsim sofralara çok yakışan geleneksel lezzet: MasterChef zeytinyağlı soğan dolması tarifi

Zeytinyağlı yemekler, Türk mutfağının en sağlıklı ve sevilen lezzetlerinden biridir. İç harcıyla ağızda dağılan soğan dolması, özellikle zeytinyağıyla buluştuğunda hem hafif hem de doyurucu bir alternatif sunar. Misafir sofralarına veya günlük öğünlere uygun bu tarif, adım adım uygulandığında mükemmel sonuç verir. Peki, her mevsim sofralara çok yakışan bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes MasterChef zeytinyağlı soğan dolması tarifi...

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

8–10 adet orta boy soğan

1 su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

1/2 çay bardağı sıcak su

1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI YAPILIŞI

Soğanların kabuklarını soyun ve iç kısmını hafifçe oyun.

İçini doldurabileceğiniz şekilde hazırlayın.

Bir kaba pirinç, zeytinyağı, salçalar, tuz, karabiber, nane ve doğranmış maydanozu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız harcı soğanların içine doldurun ve dolmaların ağız kısmını kapatın.

Dolmaları tencereye dizin ve üzerine sıcak suyu ekleyin.

Kısık ateşte yaklaşık 30–35 dakika, pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Zeytinyağlı soğan dolmalarını oda sıcaklığında veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Yanında yoğurt veya limon dilimleri ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!