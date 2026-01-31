Her öğün için besleyici: Yoğurtlu semizotu salatası

Ana yemeklerin yanında meze olarak ya da tek başına hafif bir öğün olarak tüketilebilen Yoğurtlu semizotu salatası sade içeriğiyle mideyi yormuyor. Özellikle akşam sofralarında ferahlatıcı bir başlangıç arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI TARİFİ

Malzemeler

1 demet taze semizotu

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için:

Pul biber (isteğe bağlı)

Ceviz içi (isteğe bağlı)

Yapılışı