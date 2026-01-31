Her öğün için besleyici: Yoğurtlu semizotu salatası

Ana yemeklerin yanında meze olarak ya da tek başına hafif bir öğün olarak tüketilebilen Yoğurtlu semizotu salatası sade içeriğiyle mideyi yormuyor. Özellikle akşam sofralarında ferahlatıcı bir başlangıç arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor.
YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 demet taze semizotu
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Üzeri için:
- Pul biber (isteğe bağlı)
- Ceviz içi (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Semizotu ayıklanır, bol suyla yıkanır ve süzülür.
- Yapraklar iri kalacak şekilde doğranır ve servis kasesine alınır.
- Yoğurt ayrı bir kapta ezilmiş sarımsak ve tuz ile karıştırılır.
- Hazırlanan yoğurt semizotunun üzerine eklenir.
- Zeytinyağı gezdirilerek hafifçe karıştırılır.
- Servis öncesi pul biber ve cevizle süslenir.