Her öğüne çok yakışan pratik lezzet: Mantar turşusu tarifi

Turşu, hem sağlıklı hem de sofraları zenginleştiren bir lezzet olarak mutfaklarımızda önemli bir yere sahiptir. Özellikle mantardan yapılan turşular, hem doyurucu hem de vitamin ve mineral açısından zengindir. Ev yapımı mantar turşusu, katkı maddesi içermemesi ve taze mantarın lezzetini koruması sayesinde sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar. Peki, her öğüne çok yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes mantar turşusu tarifi...

MANTAR TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler:

500 gram taze kültür mantarı

1 su bardağı sirke

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

3-4 diş sarımsak

2-3 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

MANTAR TURŞUSU YAPILIŞI

Mantarları temizleyip sap kısımlarını hafifçe kesin.

Büyük mantarları ikiye bölebilirsiniz.

Su, sirke, tuz ve şekeri bir tencerede kaynatın.

Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve biraz soğumasını bekleyin.

Temiz bir cam kavanoza mantarları yerleştirin.

Aralarına sarımsak, defne yaprağı ve karabiberi serpiştirin.

Hazırladığınız turşu suyunu kavanozdaki mantarların üzerine dökün.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatın.

Turşu kavanozunu serin ve karanlık bir yerde 10-12 gün bekletin.

Ara ara kavanozu sallayarak mantarların turşu suyuna iyice temas etmesini sağlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!