Cumhuriyet Gazetesi Logo
Her öğüne çok yakışan pratik lezzet: Patatesli peynirli tuzlu kek tarifi

2.05.2026 18:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Patatesin doyurucu yapısı ile peynirin lezzetini bir araya getiren bu tuzlu kek tarifi, hem pratik hazırlanışı hem de yumuşacık dokusuyla günün her öğününe uyum sağlıyor. İşte enfes tadıyla patatesli peynirli tuzlu kek tarifi...

Patatesli peynirli tuzlu kek, klasik kek tariflerine farklı bir yorum katan, hem pratik hem de oldukça doyurucu bir lezzettir. Yumuşacık dokusu ve fırından çıktığında yayılan nefis kokusuyla sofraların favorisi olmaya adaydır. Kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da ani misafirlerde kolayca hazırlanabilen bu tarif, basit malzemelerle büyük bir lezzet sunar. İşte enfes tadıyla patatesli peynirli tuzlu kek tarifi...

Image

PATATESLİ PEYNİRLİ TUZLU KEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy patates

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

150 g beyaz peynir (ufalanmış)

1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)

PATATESLİ PEYNİRLİ TUZLU KEK YAPILIŞI

Patatesleri rendeleyip fazla suyunu sıkın.

Yumurta, süt ve sıvı yağı derin bir kapta çırpın.

Un, kabartma tozu, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.

Peynir, patates ve maydanozu karışıma ilave edin.

Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün.

180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Çay Saati #pratik tarifler #patatesli peynirli tuzlu kek tarifi