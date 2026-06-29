Hint mutfağını sofranıza taşıyın: Tikka masala tarifi

Yoğurt ve baharatlarla marine edilen tavukların domatesli, kremalı bir sosla buluştuğu tikka masala, Hint mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor. Pilav veya naan ekmeğiyle servis edilen bu lezzet, zengin baharat karışımı sayesinde hem doyurucu hem de aromatik bir ana yemek alternatifi sunuyor.

TİKKA MASALA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Marine için:

600 gram tavuk göğsü veya tavuk but

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı garam masala

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

2 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

200 ml sıvı krema

1 çay kaşığı garam masala

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı kişniş

Tuz

Karabiber

TİKKA MASALA NASIL YAPILIR?

Tavukları küp küp doğrayın.

Marine için gerekli tüm malzemeleri karıştırıp tavukları bu karışıma ekleyin.

Tavukları en az 2 saat, mümkünse bir gece buzdolabında dinlendirin.

Marine edilen tavukları kızgın tavada veya fırında hafif kızarana kadar pişirin.

Ayrı bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.

Sarımsak ve zencefili ekleyerek birkaç dakika daha pişirin.

Salça ve rendelenmiş domatesi ilave edip sos koyulaşana kadar pişirin.

Baharatları ekleyin ve ardından kremayı ilave ederek karıştırın.

Pişen tavukları sosun içine aktarın.

Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika daha pişirdikten sonra sıcak servis edin.