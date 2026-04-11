Hint mutfağının baharatlı aşk hikayesi: Chole Bhature

Mutfak literatüründe "sabahın en ağır ama en mutlu kahvaltısı" olarak tanımlanan Chole Bhature, özellikle Delhi sokaklarının imzasıdır. Onu sıradan nohut yemeklerinden ayıran en temel fark, Chole’nin içindeki baharat çeşitliliği (Chole Masala) ve o meşhur koyu siyahımsı rengidir. Ekmeği olan Bhature ise, yoğurtla mayalanmış hamurun yüksek ateşteki tepkimesiyle oluşan pofuduk dokusuyla bilinir.
CHOLE BHATURE TARİFİ
Malzemeler
Bhature (Balon Ekmek) İçin:
- 2 su bardağı un (Maida)
- 2 yemek kaşığı irmik (Suji - çıtırlık katması için)
- Yarım su bardağı yoğurt
- Yarım çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı toz şeker ve bir tutam tuz
- Hamuru toparlamak için ılık su ve kızartmak için bol sıvı yağ
Chole (Nohut Körisi) İçin:
- 2 su bardağı haşlanmış nohut (geceden ıslatılmış)
- 2 adet orta boy kuru soğan (ince kıyılmış)
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı zencefil-sarımsak ezmesi
- 2 adet yeşil sivri biber
- Baharatlar: 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı Chole Masala (veya Garam Masala), yarım çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı amchur (kuru mango tozu) veya nar ekşisi (ekşilik için).
- O meşhur renk için: 1 adet siyah çay poşeti (nohutları haşlarken içine atılır).
Yapılışı
- Bhature Hamuru: Un, irmik, şeker, tuz ve karbonatı karıştırın. Yoğurdu ekleyip ılık su yardımıyla yumuşak ve esnek bir hamur yoğurun. Üzerine biraz yağ sürüp en az 2 saat (mümkünse 4-5 saat) dinlendirin.
- Nohutların Hazırlanması: Nohutları haşlarken içine bir çay poşeti atın. Bu, nohutlara o karakteristik koyu rengi verecektir. Haşlandıktan sonra poşeti çıkarın.
- Masala (Sos) Yapımı: Tavada yağı kızdırın, kimyon tohumlarını atın. Soğanları ekleyip karamelize olana kadar kavurun. Zencefil-sarımsak ezmesini ve biberleri ekleyip kokusu çıkana kadar çevirin.
- Pişirme: Domates rendesini ve tüm kuru baharatları ilave edin. Yağ sosun üzerine çıkana kadar pişirin. Haşlanmış nohutları ve bir miktar haşlama suyunu ekleyin. Nohutların bir kısmını kaşıkla ezerek sosun kıvam almasını sağlayın. 10-15 dakika ağır ateşte demlendirin.
- Ekmeklerin Kızartılması: Dinlenen hamurdan bezeler koparın ve merdane ile çok ince olmayacak şekilde açın.
- Altın Dokunuş: Yağı dumanı çıkana kadar kızdırın (çok sıcak olmalı). Hamuru yağa atın ve üzerine kaşıkla sıcak yağ atarak balon gibi kabarmasını sağlayın. Her iki tarafı da altın sarısı olunca hemen alın.