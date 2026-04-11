Hint mutfağının baharatlı aşk hikayesi: Chole Bhature

Mutfak literatüründe "sabahın en ağır ama en mutlu kahvaltısı" olarak tanımlanan Chole Bhature, özellikle Delhi sokaklarının imzasıdır. Onu sıradan nohut yemeklerinden ayıran en temel fark, Chole’nin içindeki baharat çeşitliliği (Chole Masala) ve o meşhur koyu siyahımsı rengidir. Ekmeği olan Bhature ise, yoğurtla mayalanmış hamurun yüksek ateşteki tepkimesiyle oluşan pofuduk dokusuyla bilinir.

CHOLE BHATURE TARİFİ

Malzemeler

Bhature (Balon Ekmek) İçin:

2 su bardağı un (Maida)

2 yemek kaşığı irmik (Suji - çıtırlık katması için)

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz şeker ve bir tutam tuz

Hamuru toparlamak için ılık su ve kızartmak için bol sıvı yağ

Chole (Nohut Körisi) İçin:

2 su bardağı haşlanmış nohut (geceden ıslatılmış)

2 adet orta boy kuru soğan (ince kıyılmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı zencefil-sarımsak ezmesi

2 adet yeşil sivri biber

Baharatlar: 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı Chole Masala (veya Garam Masala), yarım çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı amchur (kuru mango tozu) veya nar ekşisi (ekşilik için).

O meşhur renk için: 1 adet siyah çay poşeti (nohutları haşlarken içine atılır).

Yapılışı