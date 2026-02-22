İftar menülerine zarif dokunuş: Damla sakızlı muhallebi tarifi

Ramazan ayında iftar sonrası ağır şerbetli tatlılar yerine daha hafif ve mideyi yormayan seçenekler tercih edilir. Damla sakızlı muhallebi, sütlü yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve iftar sonrası tatlı ihtiyacını dengeli şekilde karşılar. İşte, nefis damla sakızlı muhallebi tarifi...

DAMLA SAKIZLI MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı dövülmüş damla sakızı

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Toz Antep fıstığı

Hindistan cevizi veya file badem

DAMLA SAKIZLI MUHALLEBİ YAPILIŞI

Tencereye sütü alın.

Üzerine un, nişasta ve şekeri ekleyin.

Çırpma teli ile pürüzsüz kıvam elde edene kadar karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Karışım koyulaşmaya başladığında dövülmüş damla sakızını ekleyin.

Muhallebi kıvam aldığında ocaktan alın.

Tereyağı ve isteğe bağlı vanilini ekleyin.

Parlak ve ipeksi bir kıvam için birkaç dakika daha karıştırın.

Hazırlanan muhallebiyi kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Servis öncesi üzerine toz Antep fıstığı veya Hindistan cevizi serperek şık bir sunum hazırlayın.

Afiyet olsun!