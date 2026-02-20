İftar sofralarına özel lezzet: Çikolatalı sütlaç tarifi

Çikolatalı sütlaç, hem geleneksel hem de yenilikçi lezzetiyle iftar sonrası tatlı ihtiyacını hafif ve keyifli bir şekilde karşılıyor. İşte, enfes kıvamıyla çikolatalı sütlaç tarifi...

ÇİKOLATALI SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı su (pirinci haşlamak için)

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

80 gram bitter çikolata

1 yemek kaşığı nişasta (isteğe bağlı, kıvam için)

1 paket vanilin

Üzeri için:

Çikolata rendesi

Fındık veya Antep fıstığı (isteğe bağlı)

ÇİKOLATALI SÜTLAÇ YAPILIŞI

Pirinci yıkayın ve 1 su bardağı su ile yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan pirince sütü ekleyin ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Şekeri ve kakaoyu ekleyin.

Kakaonun topaklanmaması için karıştırarak pişirin.

Küçük parçalara bölünmüş bitter çikolatayı ve vanilini ilave edin.

Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın.

Daha yoğun kıvam isterseniz 1 yemek kaşığı nişastayı az sütle açarak karışıma ekleyin ve 2–3 dakika daha kaynatın.

Kaselere paylaştırın ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Üzerini çikolata rendesiyle süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!