İftar sofralarına yakışan geleneksel lezzet: Orman kebabı tarifi

Türk mutfağının sevilen et yemeklerinden biri olan orman kebabı, et ve sebzelerin uyumuyla hazırlanan lezzetli bir tencere yemeğidir. Patates, havuç ve bezelye gibi sebzelerle zenginleşen bu yemek, özellikle kalabalık sofralarda tercih edilir. İftar sofralarına sıcak ve doyurucu bir seçenek sunan orman kebabı, doğru pişirme yöntemiyle lokum gibi bir kıvama ulaşır.

ORMAN KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana eti

2 adet patates

1 adet büyük havuç

1 su bardağı bezelye

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Kekik

ORMAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle tencereye sıvı yağı alın ve doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından kuşbaşı etleri ilave ederek yüksek ateşte suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurmaya devam edin.

Etler kavrulduktan sonra salçayı ekleyin ve birkaç dakika daha karıştırarak pişirin. Küp şeklinde doğranmış havuç ve patatesleri tencereye ekleyin. Bezelyeyi de ilave ettikten sonra sıcak suyu ekleyin.

Tuz, karabiber ve kekikle lezzetlendirdikten sonra yemeği kısık ateşte yaklaşık 30–40 dakika pişirin. Etler ve sebzeler yumuşadığında orman kebabı servise hazır hale gelir.