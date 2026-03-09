İftar sofralarını şenlendiren lezzet: Fırında tavuklu enchilada tarifi

Bol malzemesi ve enfes sosuyla fırında tavuklu enchilada, hem lezzeti hem de doyuruculuğuyla öne çıkan bir tarif. İftar sofralarına kısa sürede hazırlanabilecek bu pratik yemek, tavuk ve sebzelerin uyumunu tortilla ile buluşturarak sofralarınıza renk ve enerji katıyor. Fırında piştiği için hem kolay hem de hızlı bir şekilde sunabilirsiniz. İşte, enfes fırında tavuklu enchilada tarifi...

FIRINDA TAVUKLU ENCHİLADA TARİFİ

Malzemeler

İç harç:

4 adet tortilla

2 su bardağı haşlanmış tavuk (didiklenmiş)

1 adet kırmızı biber (küçük doğranmış)

1 adet yeşil biber (küçük doğranmış)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sos:

1 su bardağı domates püresi

½ su bardağı su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

FIRINDA TAVUKLU ENCHİLADA YAPILIŞI

Fırını 180 °C’ye ısıtın ve fırın kabınızı hafifçe yağlayın.

Sos için domates püresi, su, sıvı yağ ve baharatları küçük bir tencerede 5 dakika kaynatın.

Tavuk, biberler ve rendelenmiş kaşar peynirini tortilla içine paylaştırın ve rulo şeklinde sarın.

Ruloları fırın kabına dizin, üzerine hazırladığınız sosu dökün ve kalan kaşar peynirini serpiştirin.

Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika, peynirler eriyip üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!