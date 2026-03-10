İftar sofralarının tatlı yıldızı: Gülpare tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından gülpare, özellikle iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İncecik açılmış hamurun arasına konulan cevizli dolgu, ardından dökülen şerbet ile birleşince ortaya hem hafif hem de lezzet patlaması yaşatan bir tatlı çıkar. İşte, nefis gülpare tarifi...

GÜLPARE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 adet yufka

100 gram tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

İç harcı için:

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

1 yemek kaşığı toz şeker

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

GÜLPARE YAPILIŞI

Dövülmüş ceviz ile şekeri karıştırın.

Yufkaları tezgaha serin, her birini tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile fırça yardımıyla yağlayın.

Yufkaların ortasına cevizli harcı yerleştirin.

Kenarlarından katlayarak rulo şekli verin.

Hazırladığınız ruloları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında altın rengini alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Şeker ve suyu tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika kaynatın.

Fırından çıkan sıcak gülparelerin üzerine sıcak şerbeti dökün. Şerbeti çekmesi için biraz bekleyin.

Gülpareleriniz servise hazır.

İsterseniz üzerine toz fıstık veya hindistan cevizi serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!