İftar sonrası hafif tatlı arayanların favorisi: Kuru meyveli kek tarifi

İftar sonrasında ağır şerbetli tatlılar yerine daha hafif ve dengeli tatlar tercih etmek isteyenler için kuru meyveli kek oldukça ideal bir seçenektir. İçinde bulunan kuru üzüm, kayısı veya incir gibi meyveler keke doğal bir tatlılık ve zengin aroma kazandırır. Yumuşacık dokusu ve hafifliğiyle çay saatlerine de çok yakışan bu kek, evde kolayca hazırlanabilen pratik tariflerden biridir. İşte, enfes kuru meyveli kek tarifi...

KURU MEYVELİ KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Kuru meyve karışımı

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı doğranmış kuru kayısı

1 çay bardağı doğranmış kuru incir

2 yemek kaşığı un (meyveleri karıştırmak için)

KURU MEYVELİ KEK YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Ardından süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Kuru üzüm, kayısı ve inciri küçük parçalar halinde doğrayın.

Üzerlerine 2 yemek kaşığı un ekleyip karıştırın.

Bu işlem meyvelerin kekin dibine çökmesini önler.

Hazırlanan kuru meyveleri kek harcına ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.

Kek harcını yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!