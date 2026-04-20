İlçede kimse bilmiyordu, şimdi siparişlere yetişemiyorlar: 3 kadın girişimci tarafından üretiliyor...

Terme ilçesinde yaşayan Leyla Orman, Dilek Peçe ve Muradiye Uzun, 4 yıl önce başlatılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile yürütülen Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi'ne katıldı. Ardından Terme Belediyesi'nin açtığı 'Mantar Yetiştiriciliği' kursunu tamamlayan kadınlar, yine belediyenin kurduğu 7 adet üretim çadırında istiridye mantarı üretimine başladı. Yılda ortalama 5 çadırda 60 ton istiridye mantarı üreten kadınların hedefi, yurt dışına satış yapmak.

‘HEDEFİMİZ MANTARLARI KURUTUP YURT DIŞINA SATMAK’

4 yıldır istiridye mantarı üretimi yaptıklarını belirten Leydi Gurme Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Orman, “Ben daha önce 10 yıl boyunca bir ofis hayatım oldu. İstifa ettiğim süreçte Terme Belediyesi burada bir istiridye mantarı üretim kursu verdi. Dilek Peçe’yle de istiridye mantarı üretimi kursunda tanıştık. Sonra burada üretime başladık. 4 yıldır üretim yapıyoruz. İstiridye mantarını üretmeye başladığımızda ilçemizde kimse istiridye mantarıyla ilgili bir bilgiye sahip değildi. İlk olarak kendimiz pazarlarda satarak halkımıza bunu tanıttık. Şu an halkımız mantarımızın ne zaman çıkacağını takip ediyorlar ve sürekli arıyorlar. Ürettiğimiz mantarımızı ilk olarak pazarlarda sattık. Şu an Samsun, Ordu, Trabzon bu illerimizin pazarcılarına gönderiyoruz. Onlar satıyorlar. İstiridye mantarını artık üretime oturtmuş durumdayız. Ürettiğimiz mantarımıza katma değer katarak farklı ürünler yapmış durumdayız. İstiridye mantarın turşusunu ve köftesini yaptık. İlerideki vizyonumuz, hayalimiz de istiridye mantarını kurutup yurt dışına gönderebilmek” diye konuştu.

‘5 ÇADIRDAN YILDA 60 TON MANTAR HASAD EDİYORUZ’

5 çadırdan yılda 60 ton mantar hasadı yaptıklarını belirten Orman, “Kooperatif olarak çadırlarımızda kompostlarımız 2 ay boyunca duruyor. İlk bir ay kuluçka dönemi oluyor, diğer ay da hasat dönemimiz oluyor. Bir çadırdan 2 ayda bir 2 ton mantar hasat ediyoruz. Yıllık 5 tane çadırımızdan 60 ton mantar hasadımız oluyor. İşimizi aşkla yapıyoruz. Zor gelse de yorulsak da aşkla koşan yorulmaz diyoruz” diye konuştu.

İstiridye mantarının vitamin değerlerinden de bahseden Orman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Protein değeri çok yüksek, kalori oranı düşük. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp sağlığını güçlendiriyor ve kan şekerini dengeliyor. İçinde bulunduğu lifler nedeniyle de sindirimi düzenliyor. B, B3, B5 ve B12 vitaminlerini barındırıyor. Biz artık istiridye mantarını hasat edip dökmek yerine, istiridye mantarının turşusunu ve köftesini yaptık. Yaptığımız köfte bitkisel olduğu için ve et yerine mantar kullandığımız için veganlı köfte oldu. Lezzet olarak da tattığınızda da etten hiçbir farkı yok. Ama vitamin olarak da etle yediğiniz vitamini alıyorsunuz. Sağlıklı şeyler lezzetsizdir tabusunu da kırmış durumdayız. Ürettiğimiz mantarı o kadar seviyoruz ki bundan daha ne yapabiliriz, halkımıza daha nasıl sunabiliriz diye uğraşıyoruz. Kooperatifimizden gelip mantarlarımızı toptan veya perakende olarak alabilirler.”