İngiliz mutfağının enfes lezzeti: Eggs Benedict

Mutfak literatüründe "sos disiplini" olarak tanımlanan Eggs Benedict, aslında bir emülsiyon sanatı olan Hollandez sosun başrolde olduğu bir reçetedir. Onu diğer yumurtalı tariflerden ayıran en temel fark, yumurtanın yağda kızarmak yerine sirkeli suda "poşe" edilmesi (haşlanması) ve sosun sıcaklığıyla etin aromasının birbirine geçmesidir.
EGGS BENEDICT TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet İngiliz Muffini (yoksa yuvarlak kesilmiş ekşi mayalı ekmek)
- 4 adet yumurta (2'si poşe için, 2'si sos için)
- 4 dilim füme antrikot
- 1 yemek kaşığı beyaz sirke (yumurtaları poşe etmek için)
Hollandez Sos İçin:
- 2 adet yumurta sarısı
- 125 gram tereyağı (eritilmiş ve tortusu alınmış sıcak yağ)
- 1 yemek kaşığı taze limon suyu
- Bir tutam tuz ve bir tutam cayenne (acı kırmızı toz) biber
Yapılışı
- Hollandez Sos (Emülsiyon): Yumurta sarılarını ve limon suyunu ısıya dayanıklı bir kaba alın. Benmari usulü (kaynayan suyun buharında, kaba değmeden) sürekli çırparak karışımın rengi açılıp hacmi artana kadar pişirin.
- Sıcak tereyağını, iplik gibi çok ince bir akışla ve sürekli çırparak karışıma yedirin. Sos koyulaşıp mayonez kıvamına geldiğinde tuz ve cayenne biberini ekleyip ocaktan alın. (Sosu ılık tutmak teknik bir zorunluluktur).
- Poşe Yumurta: Geniş bir tencerede suyu kaynama noktasına getirin ve içine sirkeyi ekleyin. Kaşıkla suda bir girdap oluşturun ve yumurtayı nazikçe merkeze kırın. Aklar sarının etrafını sarana kadar yaklaşık 3 dakika pişirip kevgirle buzlu suya (veya doğrudan kağıt havluya) alın.
- Montaj: Muffin ekmeklerini tereyağında kızartın. Üzerine birer dilim füme et yerleştirin.
- Etin üzerine poşe yumurtayı koyun ve üzerine cömertçe ılık Hollandez sosu dökün.
- Final: Taze çekilmiş karabiber ve bir tutam frenk soğanı ile süsleyerek, yumurta sarısı hala akışkan haldeyken servis yapın.