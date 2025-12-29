İngiliz mutfağının ikon lezzeti: Beef Welington tarifi

Beef Wellington, kökeni 19. yüzyıla uzanan ve adını İngiliz askeri lider Arthur Wellesley’den aldığı düşünülen klasik bir İngiliz yemeği olarak kabul ediliyor. Yumuşak dana bonfilesinin, ince doğranmış mantarlarla hazırlanan duxelles ve prosciutto (veya ince dana jambonu) ile sarılıp milföy hamurunda pişirilmesiyle hazırlanıyor. Doğru teknik uygulandığında dışı altın rengi ve çıtır, içi ise sulu kalan Beef Wellington, hem mutfak becerisi hem de zamanlama gerektiren bir ana yemek olarak öne çıkıyor.

BEEF WELINGTON TARİFİ

Malzemeler

1 kg dana bonfile (tek parça, sinirsiz)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Duxelles için:

400 g kültür mantarı veya kestane mantarı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı taze kekik (isteğe bağlı)

6–8 dilim ince dana jambonu veya pastırma (prosciutto yerine alternatif)

1 adet büyük milföy hamuru (dikdörtgen)

1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı