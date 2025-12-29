İngiliz mutfağının ikon lezzeti: Beef Welington tarifi

Beef Wellington, kökeni 19. yüzyıla uzanan ve adını İngiliz askeri lider Arthur Wellesley’den aldığı düşünülen klasik bir İngiliz yemeği olarak kabul ediliyor. Yumuşak dana bonfilesinin, ince doğranmış mantarlarla hazırlanan duxelles ve prosciutto (veya ince dana jambonu) ile sarılıp milföy hamurunda pişirilmesiyle hazırlanıyor. Doğru teknik uygulandığında dışı altın rengi ve çıtır, içi ise sulu kalan Beef Wellington, hem mutfak becerisi hem de zamanlama gerektiren bir ana yemek olarak öne çıkıyor.
BEEF WELINGTON TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg dana bonfile (tek parça, sinirsiz)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Duxelles için:
- 400 g kültür mantarı veya kestane mantarı
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- 1 çay kaşığı taze kekik (isteğe bağlı)
- 6–8 dilim ince dana jambonu veya pastırma (prosciutto yerine alternatif)
- 1 adet büyük milföy hamuru (dikdörtgen)
- 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)
Yapılışı
- Dana bonfileyi tuz ve karabiberle iyice ovun.
- Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın, eti her tarafı mühürlenecek şekilde kısa süre yüksek ateşte pişirin.
- Eti tavadan alıp tamamen soğumaya bırakın.
- Mantarları ve sarımsağı mutfak robotunda çok ince olacak şekilde çekin.
- Tavada tereyağını eritin, mantar karışımını ekleyin.
- Suyunu tamamen çekip macun kıvamına gelene kadar pişirin (bu adım kritiktir).
- Tuz, karabiber ve kekik ekleyip soğumaya bırakın.
- Streç film üzerine dana jambonlarını hafif üst üste gelecek şekilde dizin.
- Üzerine mantar duxelles’i ince bir tabaka halinde yayın.
- Ortasına bonfileyi yerleştirip sıkıca sarın.
- Streç filmle rulo yaparak buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.
- Milföy hamurunu tezgâha serin, et rulonuzu ortasına koyun.
- Hamuru eti tamamen saracak şekilde kapatın, birleşim yerlerini bastırarak kapatın.
- Üzerine yumurta sarısı sürün.
- Dilerseniz hamurun üzerine bıçakla hafif çizikler atın.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.
- Fırından çıktıktan sonra 10 dakika dinlendirip dilimleyerek servis edin.