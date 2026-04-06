İpek yolunun efsane mirası: Lanzhou Lamian

Mutfak literatüründe "dünyanın ilk hızlı yemeği" olarak da anılan Lanzhou Lamian, özellikle Hui Müslüman topluluğunun mutfak mirasıdır. Bu yemeği diğer erişte türevlerinden ayıran en temel fark, hamurun bıçakla kesilmemesi, sadece çekilip katlanarak (hand-pulled) istenilen inceliğe getirilmesidir.

LANZHOU LAMİAN TARİFİ

Malzemeler

Hamur (Erişte) İçin:

500 gram yüksek proteinli ekmeklik un (Sert un)

250 ml su (Oda sıcaklığında)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı alkali su (Peng Hui muadili olarak karbonatlı su)

Hamuru yağlamak için sıvı yağ

Et Suyu ve İçerik İçin:

1 kg dana kemiği ve 500 gram dana döş/incik

1 adet büyük boy beyaz turp (Daikon - ince halka doğranmış)

Zencefil, sarımsak, yıldız anason, tarçın çubuğu, karanfil, Sichuan biberi

Servis İçin: Bolca acı biber yağı (Chili Oil), taze kişniş, ince kıyılmış taze soğan

Yapılışı