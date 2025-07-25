İpeksi dokusuyla krem karamel tarifi...

Hem göz alıcı görünümü hem de hafif yapısıyla misafir sofralarının yıldızı olmaya aday krem karamel özellikle karamel severler için vazgeçilmez bir lezzet sunuyor. İşte adım adım, tam kıvamında krem karamel tarifi…

MALZEMELER

Karamel için:

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı su

Kreması için:

3 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

1 su bardağı krema

1 tatlı kaşığı vanilya özü (veya 1 paket vanilin)

TARİF

Şeker ve suyu küçük bir tavada orta ateşte karıştırmadan eritin.

Rengi altın kahverengiye döndüğünde ocaktan alın.

Hemen ısıya dayanıklı kapların tabanına dökün. Oda sıcaklığında donmaya bırakın.

Yumurtaları ve yumurta sarılarını derin bir kapta hafifçe çırpın.

Şekeri ekleyin, karıştırın.

Süt, krema ve vanilyayı ilave edin; homojen bir kıvam alana kadar çırpın (fazla köpürtmeden).

Karışımı karamelli kaplara süzerek dökün.

Fırını 160°C’ye ısıtın.

Kapları derin bir fırın tepsisine yerleştirin ve tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin (benmari usulü).

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 50–60 dakika pişirin. Orta kısmı hafifçe sallandığında titriyorsa, pişmiştir.

Fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletin, ardından buzdolabında en az 4 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.

Servis öncesi bıçakla kenarlarını gevşetin ve ters çevirerek karamelli yüzeyi üstte kalacak şekilde tabağa alın.