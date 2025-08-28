İran mutfağının geleneksel yemeği: MasterChef zereshk polo tarifi

Ortadoğu mutfağının en seçkin örneklerinden biri olan Zereshk Polo, İran sofralarının vazgeçilmez pilavı olarak öne çıkıyor. Safranla renklendirilmiş basmati pirinci, barberry (zereshk) adı verilen kırmızı meyvelerle süslenen bu yemek; hem görselliği hem de kendine özgü ekşi-tatlı aromasıyla dikkat çekiyor. Genellikle özel günlerde tavukla birlikte sunulan Zereshk Polo, farklı kültürlerin damak zevkine hitap eden geleneksel bir tarif. Peki, İran mutfağının geleneksel yemeği olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef zereshk polo tarifi...
Malzemeler
- 2 su bardağı basmati pirinci
- 3 yemek kaşığı zereshk (barberry – aktarlarda bulunabilir)
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı safran (birkaç kaşık sıcak suyla eritilmiş)
- Yarım çay kaşığı zerdeçal
- Tuz
Yanında servis için:
- 4 adet tavuk but ya da göğüs
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Pirinci birkaç kez yıkayıp nişastasını gider. En az 30 dakika tuzlu suda beklet.
- Bol suda haşla, hafif diri kalınca süz.
- Soğanı yemeklik doğrayıp yağda pembeleştir.
- Tavuk parçalarını ekle, tuz, karabiber ve zerdeçal serpip kavur.
- Salça ve biraz su ekleyip kapağı kapalı şekilde kısık ateşte pişir.
- Zereshk’i soğuk suda yıka ve süz.
- Tereyağında hafifçe kavur, şeker ekleyip karıştır. (Fazla kavurma, yoksa acılaşır.)
- Pirinci tencereye alın, aralara zereshk serpiştir.
- Üzerine eritilmiş safranlı sudan gezdir.
- Kısık ateşte demlenmeye bırak.
- Pilavı büyük bir tabağa al, üzerine barberry ve safranlı pirinçten serpiştir.
- Yanında tavukla birlikte sıcak servis et.