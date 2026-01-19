İskandinav mutfağından enfes bir lezzet: Gravlax tarifi

İskandinav mutfağında taze ve doğal malzemelerin öne çıktığı tarifler, özellikle hafif ve besleyici olmalarıyla bilinir. Gravlax somonun tuz ve şekerle kürlenip, dereotu ile tatlandırılarak hazırlanan bir lezzet bombasıdır. Yanında Drömmar adı verilen yumuşacık, tatlı kurabiyelerle servis edildiğinde, ortaya hem ağızları şenlendiren hem de gözleri doyuran bir ikili çıkar. Bu tarifler, İsveç’in zarif mutfak kültürünü evinize taşımak için ideal.

GRAVLAX TARİFİ

Malzemeler

500 g taze somon fileto (derisiyle)

1/4 su bardağı tuz

1/4 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı toz hardal

1 yemek kaşığı karabiber

1/2 demet taze dereotu (ince doğranmış)

Yapılışı