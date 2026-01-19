İskandinav mutfağından enfes bir lezzet: Gravlax tarifi

İskandinav mutfağında taze ve doğal malzemelerin öne çıktığı tarifler, özellikle hafif ve besleyici olmalarıyla bilinir. Gravlax somonun tuz ve şekerle kürlenip, dereotu ile tatlandırılarak hazırlanan bir lezzet bombasıdır. Yanında Drömmar adı verilen yumuşacık, tatlı kurabiyelerle servis edildiğinde, ortaya hem ağızları şenlendiren hem de gözleri doyuran bir ikili çıkar. Bu tarifler, İsveç’in zarif mutfak kültürünü evinize taşımak için ideal.
GRAVLAX TARİFİ
Malzemeler
- 500 g taze somon fileto (derisiyle)
- 1/4 su bardağı tuz
- 1/4 su bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı toz hardal
- 1 yemek kaşığı karabiber
- 1/2 demet taze dereotu (ince doğranmış)
Yapılışı
- Somonu dikkatlice yıkayıp kurulayın.
- Derisini bırakın ve filetonun her iki tarafını iyice temizleyin.
- Bir kaba tuz, şeker, toz hardal, karabiber ve doğranmış dereotunu karıştırın.
- Somonun her iki tarafına kürleme karışımını iyice sürün.
- Somonu streç filme sarın ve buzdolabına yerleştirin.
- 2-3 gün boyunca her gün çevirecek şekilde 48 saat bekletin.
- Gravlax servisi için, somonu ince dilimler halinde kesip, yanında ekmek, haşlanmış patates veya hardallı sosla servis edebilirsiniz.