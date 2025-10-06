İsot Çömleği tarifi: MasterChef İsot Çömleği nasıl yapılır?

Çömlekte ağır ateşte pişirilen bu yemek, isotun keskin lezzetini et ve sebzelerle buluşturarak ortaya hem doyurucu hem de aromatik bir lezzet çıkarır. Kış sofralarına ayrı bir sıcaklık katan bu tarif, misafir sofralarının da vazgeçilmezi olabilir. İşte enfes İsot Çömleği tarifi...

MALZEMELER

500 gr kuşbaşı dana eti veya kuzu eti

3 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

3-4 diş sarımsak

3 adet yeşil biber

2 adet domates (doğranmış)

2 yemek kaşığı isot

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı haşlanmış nohut

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3-4 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Çömleğin içine doğranmış et, soğan, sarımsak, biber ve domatesi sırayla yerleştirin.

Nohut, isot, salça, baharatlar ve sıvı yağı ekleyin.

Malzemelerin üzerine sıcak suyu ilave edin.

Çömleğin kapağını kapatın ve kısık ateşte 2-2,5 saat boyunca ağır ağır pişmeye bırakın.