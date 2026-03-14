İspanyol Mutfağının Renk Senfonisi: Paella de Marisco

Mutfak literatüründe "tek tava mucizesi" olarak tanımlanan Paella, aslında bir pilavdan çok daha fazlasıdır. Bu yemeği diğer pirinç yemeklerinden ayıran en belirleyici özellik, pişme sırasında pirincin asla karıştırılmaması ve tavanın dibinde oluşan o hafif yanık, çıtır katmandır. Gastronomi dünyasında "deniz kokan bir festival" olarak betimlenen Paella de Marisco (Deniz Mahsullü Paella), safranın verdiği altın sarısı rengi ve taze malzemelerin sunduğu görsel şölenle mutfak sanatının en estetik dışavurumlarından biridir.

PAELLA DE MARİSCO TARİFİ

Malzemeler

Pirinç ve Sıvı Temeli:

2 su bardağı Bomba veya Calasparra pirinci (kısa taneli ve su tutma kapasitesi yüksek)

1 litre sıcak balık suyu veya karides suyu

1 çay kaşığı kaliteli safran (bir miktar sıcak suda bekletilmiş)

Deniz Mahsulleri ve Sebzeler:

8-10 adet bütün taze karides

300 gram temizlenmiş kalamar (halka doğranmış)

500 gram midye (kabuklu, temizlenmiş)

1 adet büyük boy kuru soğan (küçük doğranmış)

2 adet kapya biber (julyen doğranmış)

1 kase taze bezelye

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet domates (rendelenmiş)

Baharat ve Yağ:

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tütsülenmiş toz biber (Pimentón)

Tuz ve taze karabiber

Limon dilimleri (servis için)

Yapılışı