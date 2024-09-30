İspanyol mutfağının siyah inci lezzeti: Arroz Negro tarifi

Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:32

Güncelleme: 30.09.2024 - 17:32

Deniz kokusuyla dolu bu lezzet, sofistike bir akşam yemeği alternatifi arayanlar için mükemmel bir tercih. İşte evde deneyebileceğiniz Arroz Negro tarifi...

Malzemeler

400 gr kalamar (temizlenmiş ve halkalar halinde kesilmiş)

300 gr karides (ayıklanmış)

2 su bardağı pirinç

1 adet soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet kırmızı dolmalık biber (küçük doğranmış)

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı beyaz şarap

3 su bardağı sebze veya balık suyu

2 yemek kaşığı domates püresi

2 paket mürekkep balığı mürekkebi

Tuz ve karabiber

Maydanoz (süslemek için)

Limon dilimleri (servis için)

Yapılışı

Zeytinyağını ısıtın: Geniş bir tavada veya paella tavasında zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

Kalamar ve Biberleri Ekleme: Kalamar halkalarını tavaya ekleyin ve birkaç dakika pişirin. Ardından kırmızı dolmalık biberi ekleyin ve 5 dakika daha pişirin.

Pirinci Kavurun: Pirinci tavaya ekleyin ve birkaç dakika boyunca diğer malzemelerle birlikte kavurun. Bu adım, pirincin lezzetleri iyice emmesini sağlar.

Şarap ve Mürekkep: Beyaz şarabı ekleyin ve alkolün uçmasını bekleyin. Daha sonra domates püresini ve mürekkep balığının mürekkebini ekleyin. İyice karıştırarak pirincin siyah rengini almasını sağlayın.

Sıvı Ekleme: Balık veya sebze suyunu ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Tavanın kapağını kapatın ve pirinç suyu çekene kadar kısık ateşte pişirin (yaklaşık 20 dakika).

Karidesleri Ekleyin: Karidesleri yemeğin üzerine ekleyin ve birkaç dakika daha pişirerek karideslerin pembeleşmesini sağlayın.

Servis: Arroz Negro’yu, üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek ve limon dilimleriyle servis edin. Limon suyu, yemeğe taze ve asidik bir dokunuş katarak deniz ürünlerinin lezzetini tamamlar.