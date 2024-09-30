Klasik Fransız lezzeti: Evde pratik hollandez sos tarifi

Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:44

Güncelleme: 30.09.2024 - 12:44

Tereyağı, yumurta sarısı ve limon suyunun eşsiz birleşimiyle hazırlanan bu kremsi ve pürüzsüz sos, yemeklere sofistike bir tat katmaktadır. İşte bu ünlü sosu hazırlamanın kolay adımları...

Malzemeler

3 adet yumurta sarısı

100 gram tereyağı (eritilmiş)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Bir tutam beyaz biber (isteğe bağlı)

Yapılışı

Bir tencereye biraz su koyun ve kaynamaya bırakın. Bu tencerenin üzerine cam veya metal bir kase oturtarak benmari yöntemi oluşturun. Ancak kase suya temas etmemelidir.

Kasede yumurta sarılarını iyice çırpın. Kaseyi benmari tenceresinin üzerine alın ve sürekli karıştırarak yumurtaların hafifçe kıvam almasını sağlayın.

Yavaş yavaş eritilmiş tereyağını yumurtalara ekleyin. Bu esnada sürekli karıştırarak tereyağını yumurtalara yedirin. Sos kremsi bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

Sos kıvamını bulunca limon suyu, tuz ve beyaz biber ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Sosu hemen kullanın, çünkü Hollandez sos bekledikçe kıvamını kaybedebilir.

Püf Noktası: Hollandez sosun en önemli noktası düşük ısıda ve sürekli karıştırarak yapılmasıdır. Yüksek ısıda yumurtalar pişebilir ve sosunuz kesilebilir. Bu yüzden sabırlı olun ve kıvamını yavaşça oluşturun.