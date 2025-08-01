İspanyol mutfağının yıldızı: Evde kolay paella tarifi

Akdeniz’in kalbinden çıkan paella, zengin malzeme çeşitliliği ve safranla bezenmiş enfes aromasıyla dünya mutfağının vazgeçilmezleri arasında. Deniz ürünleri, tavuk ve taze sebzelerle hazırlanan bu geleneksel İspanyol yemeği, hem görsel hem de tat olarak sofralarınızı şenlendirecek. Kolay hazırlanışıyla hem günlük hem özel günler için ideal olan paella, aileniz ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz eşsiz bir lezzet deneyimi sunuyor.
Malzemeler
- 2 su bardağı kısa taneli pirinç (paella için ideal olan bomba pirinci tercih edilir)
- 500 gr tavuk but (kuşbaşı doğranmış)
- 200 gr karides (ayıklanmış, temizlenmiş)
- 200 gr kalamar (halka doğranmış)
- 150 gr midye (isteğe bağlı, temizlenmiş)
- 1 adet kırmızı biber (şerit halinde doğranmış)
- 1 adet yeşil biber (şerit halinde doğranmış)
- 2 adet orta boy domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)
- 1 orta boy soğan (ince doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 5 su bardağı tavuk suyu veya balık suyu
- 1 çay kaşığı safran (ılık suda bekletilmiş)
- 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber (paprika)
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz ve karabiber
- 1 adet limon (servis için dilimlenmiş)
- Taze maydanoz (süsleme için)
Yapılışı
- Geniş ve sığ bir paella tavası veya büyük bir tava kullanın. Zeytinyağını koyup orta ateşte ısıtın.
- Tavuk parçalarını tuz ve karabiberle tatlandırıp tavaya alın. Her tarafı güzelce kızarıncaya kadar soteleyin, ardından tavuktan alın.
- Aynı tavaya soğan ve sarımsağı ekleyip yumuşayıncaya kadar kavurun. Domatesleri ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
- Pirinci tavaya ekleyip 2-3 dakika kavurun. Kırmızı toz biber ve safranı da ekleyip karıştırın.
- Tavuk suyunu (veya balık suyunu) yavaş yavaş ilave edin. Tuzunu kontrol edin.
- Kızarmış tavuk parçalarını pirincin üzerine yerleştirin.
- Orta-düşük ateşte, tavayı kapakla kapatmadan, pirinç suyunu çekene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin. Arada karıştırmayın ki “socarrat” adı verilen pirincin tavaya yapışan çıtır tabakası oluşsun.
- Karides, kalamar ve midyeleri tavaya ekleyin. Üzerini kapakla veya alüminyum folyo ile kapatıp 5-7 dakika daha pişirin.
- Taze maydanoz serpip limon dilimleri ile servis yapın.