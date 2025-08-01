İspanyol mutfağının yıldızı: Evde kolay paella tarifi

Akdeniz’in kalbinden çıkan paella, zengin malzeme çeşitliliği ve safranla bezenmiş enfes aromasıyla dünya mutfağının vazgeçilmezleri arasında. Deniz ürünleri, tavuk ve taze sebzelerle hazırlanan bu geleneksel İspanyol yemeği, hem görsel hem de tat olarak sofralarınızı şenlendirecek. Kolay hazırlanışıyla hem günlük hem özel günler için ideal olan paella, aileniz ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz eşsiz bir lezzet deneyimi sunuyor.

Malzemeler

2 su bardağı kısa taneli pirinç (paella için ideal olan bomba pirinci tercih edilir)

500 gr tavuk but (kuşbaşı doğranmış)

200 gr karides (ayıklanmış, temizlenmiş)

200 gr kalamar (halka doğranmış)

150 gr midye (isteğe bağlı, temizlenmiş)

1 adet kırmızı biber (şerit halinde doğranmış)

1 adet yeşil biber (şerit halinde doğranmış)

2 adet orta boy domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)

1 orta boy soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

5 su bardağı tavuk suyu veya balık suyu

1 çay kaşığı safran (ılık suda bekletilmiş)

1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber (paprika)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

1 adet limon (servis için dilimlenmiş)

Taze maydanoz (süsleme için)

Yapılışı