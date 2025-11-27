İspanyol omleti: Tortilla de patatas nasıl yapılır?

İspanyol mutfağının en ikonik tariflerinden biri olan Tortilla de patatas, yani İspanyol omleti; patates, soğan ve yumurtanın mükemmel uyumuyla hazırlanan sade ama son derece doyurucu bir lezzettir. Hem kahvaltıda hem de günün herhangi bir öğününde tüketilebilen bu tarif, dünyanın dört bir yanında büyük bir ilgi görüyor. İçindeki yumuşacık patatesler ve hafif karamelize olmuş soğanlar sayesinde, klasik omletten çok daha farklı ve zengin bir tat sunuyor.

TORTİLLA DE PATATAS’IN KÖKENİ

İspanya’nın kuzey bölgelerinde ortaya çıkan tortilla, zamanla tüm ülkeye yayılmış ve ulusal bir lezzete dönüşmüştür. Hem ekonomik malzemeleri hem de kolay hazırlanışıyla yüzyıllardır İspanyol sofralarının baş köşesinde yer alır. Bar ve restoranlarda tapa (meze) olarak küçük küpler hâlinde de servis edilir.

GEREKLİ MALZEMELER

4 adet orta boy patates

1 adet büyük boy soğan

5 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Patatesleri hazırlayın: Patatesleri soyup ince ince dilimleyin.

Soğanları karamelize edin: Soğanı piyazlık doğrayın ve zeytinyağında yumuşayana kadar pişirin.

Patatesleri ekleyin: Patates dilimlerini tavaya alın, orta ateşte iyice yumuşayana kadar pişirin. Bu aşamada hafif kızarması lezzeti artırır.

Yumurtaları çırpın: Geniş bir kapta yumurtaları çırpın ve tuz karabiber ekleyin.

Karışımı birleştirin: Pişen patates ve soğan karışımını yumurtalarla harmanlayın.

Tortillayı pişirin: Aynı tavayı hafif yağlayıp karışımı dökün. Altı piştikten sonra bir tabak yardımıyla omleti ters çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Dinlendirin: Tortilla biraz dinlenince daha iyi kesilir ve içi daha güzel oturur.