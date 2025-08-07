İspanyol zarafeti tabağınızda: Crema catalana tarifi

Crema catalana, Fransız crème brûlée'ye benzemesine rağmen, sadece sütle hazırlanması ve narin dokusuyla daha hafif bir alternatif sunuyor. Her kaşıkta Akdeniz güneşini hissedeceğiniz bu tatlı, sofranıza hem şıklık hem de incelik katacak.
Malzemeler
- 500 ml süt
- 4 adet yumurta sarısı
- 100 gr toz şeker (yaklaşık 1/2 su bardağı)
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 adet limon kabuğu (şerit hâlinde, beyaz kısmı olmadan)
- 1 adet tarçın çubuğu
- Servis için ekstra toz şeker (karamelize etmek için)
Yapılışı
- Sütü bir tencereye alın, içine limon kabuğu ve tarçın çubuğunu ekleyin. Orta ateşte sütü kaynama noktasına gelmeden ısıtın, ardından altını kapatıp 5 dakika dinlendirin.
- Ayrı bir kapta yumurta sarılarını, toz şekeri ve nişastayı iyice çırpın. Karışım pürüzsüz ve açık sarı olmalı.
- Aromalı sütü süzerek yumurtalı karışıma azar azar ve sürekli çırparak ekleyin. (Yumurtaların pişmemesi için süt çok sıcak olmamalı.)
- Karışımı tekrar tencereye alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Kaynamamalı! Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alın.
- Karışımı küçük kaselere veya güveç kaplarına paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 2–3 saat soğutun.
- Servis öncesi her bir kasenin üzerine ince bir tabaka olacak şekilde toz şeker serpin. Mutfak pürmüzü (brûlée torcu) ile şekerin yüzeyini yakarak karamelize edin. Pürmüz yoksa fırının ızgara (grill) ayarında dikkatlice yapabilirsiniz.