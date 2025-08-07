İspanyol zarafeti tabağınızda: Crema catalana tarifi

Crema catalana, Fransız crème brûlée'ye benzemesine rağmen, sadece sütle hazırlanması ve narin dokusuyla daha hafif bir alternatif sunuyor. Her kaşıkta Akdeniz güneşini hissedeceğiniz bu tatlı, sofranıza hem şıklık hem de incelik katacak.

Malzemeler

500 ml süt

4 adet yumurta sarısı

100 gr toz şeker (yaklaşık 1/2 su bardağı)

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 adet limon kabuğu (şerit hâlinde, beyaz kısmı olmadan)

1 adet tarçın çubuğu

Servis için ekstra toz şeker (karamelize etmek için)

Yapılışı