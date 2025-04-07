İster çayın yanına ister kahvaltıya hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Sebzeli börek tarifi

Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:01

Güncelleme: 07.04.2025 - 11:01

Sebzeli börek, hafifliği ve zengin iç harcıyla sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da hafif bir akşam yemeği olarak tercih edilebilecek bu tarif, sebze severler için oldukça doyurucu ve besleyicidir. Farklı sebzelerle çeşitlendirilebilen bu börek hem sağlıklı hem de pratik bir alternatiftir. Peki, ister çayın yanına ister kahvaltıya hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz sebzeli börek tarifi...

SEBZELİ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

1 adet kabak (rendelenmiş)

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet kırmızı biber (küçük doğranmış)

1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe göre)

Birkaç dal maydanoz (ince kıyılmış)

Yufka için:

3 adet yufka

Sosu için:

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

SEBZELİ BÖREK YAPILIŞI

Bir tavada zeytinyağını ısıtın.

Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından havuç, kabak ve kırmızı biberi ilave edin.

Sebzeler yumuşayana kadar soteleyin.

Tuz ve baharatları ekleyin.

Son olarak ince kıyılmış maydanozu ilave edip ocaktan alın, soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırparak sosu hazırlayın.

Yufkayı tezgaha serin.

Üzerine hazırladığınız sostan fırça yardımıyla sürün.

Yufkayı ikiye katlayıp tekrar soslayın.

Geniş kısmına sebzeli iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın.

İsteğe göre gül böreği şeklinde sarabilir ya da tepsiye düz dizebilirsiniz.

Tüm yufkaları aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerine kalan sostan sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Sebzeli böreğinizi ılık olarak servis edebilirsiniz.

Yanında domates dilimleri ve taze yeşilliklerle harika bir sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!