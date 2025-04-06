Azerbaycan'ın minik lezzetleri: Düşbere tarifi
Azerbaycan mutfağının incelikle hazırlanmış, sabır ve lezzet isteyen yemeklerinden biri: Düşbere. Minik mantılarla hazırlanan bu özel çorba, hem görsel olarak hem de lezzet açısından zengin bir şölen sunuyor. Soğuk günlerde iç ısıtan bu tarif, geleneksel tatları sevenler için birebir.
Doğu'nun en zarif yemeklerinden biri olan Düşbere, Azerbaycan sofralarının vazgeçilmezlerinden. İncecik açılmış hamurların içine kıyma konularak hazırlanan bu minik mantılar, et suyunda kaynatılarak çorba haline getiriliyor. Küçüklüğüyle dikkat çeken düşbere mantıları, ustalık ve sabır gerektiriyor; ama sonuç, her lokmasıyla emeğe değen bir lezzet. Hem doyurucu hem de geleneksel olan bu yemek, özellikle kış aylarında sofralara sıcaklık katıyor.
DÜŞBERE TARİFİ
Malzemeler:
Hamur için:
- 2 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- Yarım çay bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 150 g yağsız kıyma (tercihen dana)
- 1 küçük soğan (rendelenmiş)
- Tuz, karabiber
Çorba için:
- 6 su bardağı et suyu (veya su + et bulyon)
- Tuz
- Nane veya sumak (servis için)
- Sarımsaklı sirke (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
- Hamur için un, yumurta, tuz ve suyu yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.
- Hamuru iki eşit parçaya bölün ve her birini incecik açın. Küçük kareler (yaklaşık 2x2 cm) halinde kesin.
- Her karenin ortasına kıyma-soğan karışımından mercimek tanesi kadar koyun. İki ucu çapraz birleştirip üçgen şekli verin, ardından uçları birleştirerek kapatın.
- Et suyunu kaynatın, tuzunu ayarlayın ve düşbereleri içine atın. Mantılar suyun yüzeyine çıktığında pişmiş demektir (yaklaşık 5–7 dakika).
- Çorbayı sıcak sıcak kaselere alın, üzerine kuru nane veya sumak serpin. İsteğe göre yanında sarımsaklı sirke ile servis edin.
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