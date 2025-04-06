Azerbaycan'ın minik lezzetleri: Düşbere tarifi

Yayınlanma: 06.04.2025 - 23:04

Güncelleme: 06.04.2025 - 23:04

Doğu'nun en zarif yemeklerinden biri olan Düşbere, Azerbaycan sofralarının vazgeçilmezlerinden. İncecik açılmış hamurların içine kıyma konularak hazırlanan bu minik mantılar, et suyunda kaynatılarak çorba haline getiriliyor. Küçüklüğüyle dikkat çeken düşbere mantıları, ustalık ve sabır gerektiriyor; ama sonuç, her lokmasıyla emeğe değen bir lezzet. Hem doyurucu hem de geleneksel olan bu yemek, özellikle kış aylarında sofralara sıcaklık katıyor.

DÜŞBERE TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

150 g yağsız kıyma (tercihen dana)

1 küçük soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Çorba için:

6 su bardağı et suyu (veya su + et bulyon)

Tuz

Nane veya sumak (servis için)

Sarımsaklı sirke (isteğe bağlı)

Hazırlanışı: