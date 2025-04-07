Hem doyurucu hem pratik: Kabaklı krep tarifi
Kabaklı krep, hem pratik hazırlanışı hem de sağlıklı içeriğiyle gönülleri fetheden bir tariftir. Peki, hem doyurucu hem de çok pratik olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz kabaklı krep tarifi...
Kahvaltı sofralarına ya da hafif akşam yemeklerine farklı bir lezzet katmak isteyenler için kabaklı krep, enfes bir alternatif sunuyor. Taze kabaklarla hazırlanan bu krep tarifi, sebze tüketimini keyifli hale getirirken, doyurucu yapısıyla da gün boyu tok kalmanıza yardımcı oluyor. Peki, hem doyurucu hem de çok pratik olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz kabaklı krep tarifi...
KABAKLI KREP TARİFİ
Malzemeler
Krep hamuru için:
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı un
1 tutam tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harç için:
1 adet orta boy kabak (rendelenmiş)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz
Karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
1-2 yemek kaşığı beyaz peynir (isteğe bağlı)
KABAKLI KREP YAPILIŞI
Bir kapta yumurta ve sütü çırpın.
Üzerine azar azar unu ekleyerek çırpmaya devam edin.
Pürüzsüz bir kıvam elde ettiğinizde tuz ve zeytinyağını ekleyin.
Hazırladığınız karışımı 10 dakika kadar dinlendirin.
Kabağı rendeleyin ve suyunu hafifçe sıkın.
Bir tavaya zeytinyağını alın, rendelenmiş kabağı ekleyin.
Tuz ve isteğe bağlı baharatları ekleyerek kabaklar yumuşayana kadar 5-6 dakika soteleyin.
Ocaktan aldıktan sonra isterseniz beyaz peynir ekleyerek karıştırın.
Teflon tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın.
Krep karışımından bir kepçe alarak tavaya dökün ve ince bir tabaka halinde yayın.
Altı hafifçe kızardığında çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.
Tüm harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
Hazırladığınız kreplerin içine kabaklı harçtan koyarak dilediğiniz şekilde sarın ya da katlayın.
Üzerine biraz yoğurt, nane veya dereotu gezdirerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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