Viyana'dan dünyaya yayılan lezzet: Sacher Pasta Tarifi
Avusturya mutfağının en ikonik tatlısı olan Sacher Pastası, yoğun çikolatası ve kayısı marmelatlı katlarıyla gerçek bir klasik. İlk kez 1832 yılında Viyana’da yapılan bu zarif tatlı, zamanla tüm dünyaya yayıldı. Orijinal tarif hâlâ sır gibi saklansa da evde yapılabilecek nefis bir versiyonunu denemek mümkün!
Çikolata severlerin gözdesi, zarif sunumuyla pastaların aristokratı: Sacher Pastası. Viyana’da bir otel mutfağında doğan bu lezzet, o günden bugüne Avrupa’nın tatlı kültüründe özel bir yere sahip oldu. Kayısı marmelatıyla tatlandırılmış kakaolu pandispanya katları ve üzerindeki parlak çikolata ganajıyla Sachertorte, hem görünüşü hem de tadıyla büyülüyor. Avusturya’nın bu gurur kaynağını mutfağınızda denemeye hazırsanız, işte adım adım tarif!
SACHER PASTA (SACHERTORTE) TARİFİ
Malzemeler:
Pandispanya için:
- 150 g bitter çikolata
- 150 g tereyağı (oda sıcaklığında)
- 100 g pudra şekeri
- 6 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılacak)
- 1 tatlı kaşığı vanilin
- 100 g toz şeker
- 120 g un
- 1 tutam tuz
Arası için:
- 150–200 g kayısı marmelatı
Üzeri için çikolata ganaj:
- 150 g bitter çikolata
- 125 ml krema
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Hazırlanışı:
- Çikolatayı benmari usulü eritin, hafif soğumaya bırakın.
- Tereyağını ve pudra şekerini çırparak krema kıvamına getirin. Ardından yumurta sarılarını tek tek ekleyin, her seferinde iyice karıştırın.
- Eritilmiş çikolatayı ve vanilini ekleyip karışıma yedirin.
- Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını bir tutam tuzla köpürtün, ardından toz şekeri yavaşça ekleyerek sert bir kar haline getirin.
- Yumurta beyazı karışımını çikolatalı karışıma üç aşamada spatula ile yavaşça yedirin.
- Son olarak elenmiş unu da azar azar ekleyip nazikçe karıştırın.
- 22–24 cm çapında yağlanmış ve tabanına yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kek kalıbına karışımı dökün.
- Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 45–50 dakika pişirin. (Kürdanla kontrol edin.)
- Kek soğuyunca enlemesine ikiye kesin. Kayısı marmelatını orta katmana ve pastanın dış yüzeyine sürün.
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