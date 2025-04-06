Viyana'dan dünyaya yayılan lezzet: Sacher Pasta Tarifi

Yayınlanma: 06.04.2025 - 20:19

Güncelleme: 06.04.2025 - 20:19

Çikolata severlerin gözdesi, zarif sunumuyla pastaların aristokratı: Sacher Pastası. Viyana’da bir otel mutfağında doğan bu lezzet, o günden bugüne Avrupa’nın tatlı kültüründe özel bir yere sahip oldu. Kayısı marmelatıyla tatlandırılmış kakaolu pandispanya katları ve üzerindeki parlak çikolata ganajıyla Sachertorte, hem görünüşü hem de tadıyla büyülüyor. Avusturya’nın bu gurur kaynağını mutfağınızda denemeye hazırsanız, işte adım adım tarif!

SACHER PASTA (SACHERTORTE) TARİFİ

Malzemeler:

Pandispanya için:

150 g bitter çikolata

150 g tereyağı (oda sıcaklığında)

100 g pudra şekeri

6 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılacak)

1 tatlı kaşığı vanilin

100 g toz şeker

120 g un

1 tutam tuz

Arası için:

150–200 g kayısı marmelatı

Üzeri için çikolata ganaj:

150 g bitter çikolata

125 ml krema

1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı: