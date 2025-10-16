İtalya’nın renkli sebze çorbası: Minestrone tarifi

İtalyan mutfağının sadece pizzaları ve makarnalarıyla değil, sağlıklı çorbalarıyla da dünyayı etkilediğini biliyor muydunuz? İşte bu çorbaların en renkli, en bereketlisi: Minestrone!

MALZEMELER

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç

1 adet kabak

1 adet patates

1 su bardağı doğranmış taze fasulye veya bezelye

1 su bardağı haşlanmış barbunya veya nohut

1 su bardağı küçük makarna (örneğin küçük penne veya yıldız)

4 su bardağı sebze suyu veya et suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates

Tuz, karabiber, kekik

(İsteğe bağlı) Rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

Hazırlık: Tüm sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın.

Kavurma: Tencereye zeytinyağını alın, soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun.

Sebzeleri ekleyin: Havuç, patates ve kabakları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Domatesi ekleyin: Salça ve rendelenmiş domatesleri ekleyip karıştırın.

Pişirme: Sebze suyunu veya et suyunu ilave edin. Kaynamaya başlayınca fasulye, haşlanmış barbunya ve makarnayı ekleyin.

Kıvam: Tüm malzemeler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Servis: Tuz, karabiber ve kekikle tatlandırın. Dilerseniz üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirin.