İtalya’nın renkli sebze çorbası: Minestrone tarifi

16.10.2025 17:35:00
Haber Merkezi
Bol sebzeli, doyurucu ve besin değeri yüksek! İtalyan mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan Minestrone çorbası, her kaşıkta Akdeniz’in tazeliğini hissettiriyor.

İtalyan mutfağının sadece pizzaları ve makarnalarıyla değil, sağlıklı çorbalarıyla da dünyayı etkilediğini biliyor muydunuz? İşte bu çorbaların en renkli, en bereketlisi: Minestrone!

MALZEMELER

  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kabak
  • 1 adet patates
  • 1 su bardağı doğranmış taze fasulye veya bezelye
  • 1 su bardağı haşlanmış barbunya veya nohut
  • 1 su bardağı küçük makarna (örneğin küçük penne veya yıldız)
  • 4 su bardağı sebze suyu veya et suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 adet rendelenmiş domates
  • Tuz, karabiber, kekik
  • (İsteğe bağlı) Rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

Hazırlık: Tüm sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın.

Kavurma: Tencereye zeytinyağını alın, soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun.

Sebzeleri ekleyin: Havuç, patates ve kabakları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Domatesi ekleyin: Salça ve rendelenmiş domatesleri ekleyip karıştırın.

Pişirme: Sebze suyunu veya et suyunu ilave edin. Kaynamaya başlayınca fasulye, haşlanmış barbunya ve makarnayı ekleyin.

Kıvam: Tüm malzemeler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Servis: Tuz, karabiber ve kekikle tatlandırın. Dilerseniz üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirin.

