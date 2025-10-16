İtalya’nın renkli sebze çorbası: Minestrone tarifi

İtalyan mutfağının sadece pizzaları ve makarnalarıyla değil, sağlıklı çorbalarıyla da dünyayı etkilediğini biliyor muydunuz? İşte bu çorbaların en renkli, en bereketlisi: Minestrone!
MALZEMELER
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet havuç
- 1 adet kabak
- 1 adet patates
- 1 su bardağı doğranmış taze fasulye veya bezelye
- 1 su bardağı haşlanmış barbunya veya nohut
- 1 su bardağı küçük makarna (örneğin küçük penne veya yıldız)
- 4 su bardağı sebze suyu veya et suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 adet rendelenmiş domates
- Tuz, karabiber, kekik
- (İsteğe bağlı) Rendelenmiş parmesan peyniri
YAPILIŞI
Hazırlık: Tüm sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın.
Kavurma: Tencereye zeytinyağını alın, soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun.
Sebzeleri ekleyin: Havuç, patates ve kabakları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
Domatesi ekleyin: Salça ve rendelenmiş domatesleri ekleyip karıştırın.
Pişirme: Sebze suyunu veya et suyunu ilave edin. Kaynamaya başlayınca fasulye, haşlanmış barbunya ve makarnayı ekleyin.
Kıvam: Tüm malzemeler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
Servis: Tuz, karabiber ve kekikle tatlandırın. Dilerseniz üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirin.