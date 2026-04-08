İtalyan lezzeti glutensiz focaccia tarifi

Focaccia, zeytinyağı ve aromatik otlarla zenginleşen yumuşak dokulu bir İtalyan ekmeğidir. Glüten hassasiyeti olanlar için özel olarak hazırlanan glutensiz versiyonu da en az orijinali kadar lezzetlidir. Doğru un karışımı ve birkaç püf noktasıyla, dışı hafif çıtır içi ise yumuşacık bir focaccia yapmak mümkün.

MALZEMELER

2 su bardağı glutensiz un karışımı

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

1/4 su bardağı zeytinyağı

Üzeri için:

Cherry domates

Taze biberiye veya kekik

Zeytinyağı

Deniz tuzu

YAPILIŞ

Ilık suyun içine şeker ve mayayı ekleyip 5 dakika bekletin.

Glutensiz unu ve tuzu bir kapta karıştırın.

Maya karışımını ve zeytinyağını ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamuru yağlanmış bir kaba alın ve üzerini kapatarak yaklaşık 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.

Fırın tepsisini yağlayın ve hamuru tepsiye yayın.

Parmak uçlarınızla hamurun üzerinde küçük çukurlar oluşturun.

Üzerine domates, otlar ve zeytinyağı ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.